Ефрейтор ВС РФ со сломанным ребром спас раненого командира от огня ВСУ

Уроженец Мариуполя, участник специальной военной операции с позывным Викинг спас раненного командира (позывной Бешеный) из-под обстрела, несмотря на контузию и перелом ребра. Об этом сообщает RT.

По его словам, во время штурма населенного пункта подразделение накрыло взрывной волной, от которой их откинуло в разные стороны. Комвзвода был сильно ранен и сам не смог бы выбраться.

«Я четко помню одно: все обстреливается, а мне нужно спасти человека. <...> Кричу нашим: «Суслик, в норку!» Это значит — все, пассажиры, отходим ненадолго в укрытие. На себя мне в тот момент было наплевать. Я просто пошел за Бешеным», — рассказал Викинг.

Как сообщает издание, чтобы добраться до раненного командира, а потом вместе отползти в укрытие, Викингу пришлось преодолеть около 100 метров.

Раненный разведчик ВС России Николай Голуб до этого рассказал, как военнослужащим быстро вернуться к мирной жизни. Он призвал обращаться к специалистам.

Летом 2022 бойца с подразделением отправили в Марьинку. Позже Голуба ранили и он потерял ногу. Домой Николай вернулся в декабре после госпиталя, спустя время ему поставили бионический протез.

Сейчас Николай Голуб занимается общественной деятельностью, его избрали депутатом Тихорецкого района Краснодарского края. Также он основал военно-патриотический клуб для детей и подростков.

Ранее российские военные уничтожили вышки РЭБ ВСУ в Херсонской области.