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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта

Военэксперт Бартош: ВСУ вывели танки Abrams с фронта из за тяжелого положения

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Global Look Press

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал публикацию Associated Press о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования американских танков M1 Abrams в зоне боевых действий из-за высокой уязвимости этих машин перед российскими дронами. По мнению эксперта, беспилотники являются хоть и основной, но не единственной причиной такого решения противника.

«В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», — отметил Бартош.

Он также предположил, что ВСУ захотели не время спрятать танки, чтобы воспользоваться ими при отражении полномасштабного наступления Вооруженных сил России. Кроме того, в Пентагоне могли принять решение об оснащении Abrams дополнительной защитой от беспилотников в тылу, добавил эксперт.

Причиной прекращения эксплуатации американских танков АР называет изменение условий боевых действий в зоне спецоперации. Так, после того, как российские войска получили локальное преимущество над ВСУ в вопросе использования боевых беспилотников, украинские войска оказались не в состоянии защитить эти машины.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США сообщила, что за последние два месяца ВСУ потеряли пять из 31 американского танка Abrams.

Ранее в Германии обеспокоились темпами продвижения ВС РФ на юге Донбасса.

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