Хуситы атаковали судно MSC Darwin в Аденском заливе

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене выпустили ракеты по нескольким объектам в районе города Эйлат в Израиле. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на сообщения представителя движения Яхья Сариа.

«Наши ракетные соединения запустили несколько баллистических и крылатых ракет по ряду целей израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат)», — заявил Сариа на телеканале Al Masirah, контролируемом «Ансар Аллах». Он не уточнил последствий удара.

После обострения конфликта в секторе Газа «Ансар Аллах» объявил о намерении атаковать Израиль и блокировать проход судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до окончания операции в палестинском анклаве.

С середины ноября прошлого года хуситы атаковали множество гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о создании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и защиты судов в Красном море. Затем Вооруженные силы Великобритании и США начали регулярные удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.