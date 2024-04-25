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В Херсонской области заявили о психологической атаке на местных жителей от ВСУ

Барбашов: ВСУ начали психологическую атаку на жителей левобережья Херсонщины

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины начали психологическую атаку на жителей левобережья Херсонщины. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, пишет ТАСС.

По его словам, ВСУ пытаются использовать получение новой военной помощи от США как психологическую операцию против мирного населения левого берега Днепра. Это выражается в виде новых ударов по гражданской инфраструктуре региона.

«Они показывают, что нормальную жизнь вести на нашем берегу не позволят, что у них на это есть средства. Эти действия, прежде всего, направлены на запугивание жителей», — считает Барбашов.

23 апреля губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли город Каховка Херсонской области, в результате чего пострадали пять мирных жителей.

По словам чиновника, три человека получили ранения во время обстрела рынка, два — жилого сектора. Они были доставлены в местную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, заявил он.

Ранее ВСУ обстреляли село Каиры в Херсонской области.

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