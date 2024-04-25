В Кремле прокомментировали секретную поставку американских дальнобойных ракет ВСУ

Вовлеченность США в конфликт подтверждается поставками Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности США в конфликт вокруг Украины», — отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что поставки Пентагоном дальнобойных ракет не смогут изменить исход СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия все равно победит, но новый транш принесет больше жертв.

Накануне США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным устройством. Это заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.