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Политолог Марков рассказал, из-за кого могли арестовать Тимура Иванова

Политолог Марков: генерал Алексеев способствовал аресту замглавы МО Иванова

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Политолог Сергей Марков заявил, что замглавы министерства обороны Тимур Иванов мог быть задержан из-за первого заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Владимира Алексеева. Такую мысль он высказал в своем Telegram-канале «Логика Маркова».

«Говорят, именно он долгое время боролся с Тимуром Ивановым и именно собранные им факты сыграли решающую роль в аресте, который вызвал всеобщее ликование», — высказался Марков.

24 апреля Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю министра обороны страны Тимуру Иванову и его знакомому Сергею Бородину по делу о получении взятки в особо крупном размере. Инстанция распорядилась арестовать мужчин до 23 июня 2024 года. Известно, что на своем посту Тимур Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов российского военного ведомства. В Следственном комитет РФ заявили, что заместителя министра обороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей.

25 апреля Басманный районный суд Москвы отправил под стражу Александра Фомина в качестве еще одного фигуранта по делу бывшего заместителя министра обороны РФ.

Ранее Песков рассказал о судьбе контрактов, начатых при Иванове.

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