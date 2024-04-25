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Стало известно, когда Швеция направит войска в составе НАТО в Латвию

Кристерссон: Швеция в 2025 году направит войска в Латвию для укрепления сил НАТО

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Швеция направит свои войска в Латвию в начале 2025 года для укрепления сил Североатлантического альянса на восточной границе блока. Такое заявление сделал на брифинге в Стокгольме глава шведского правительства Ульф Кристерссон, передает ТАСС.

«Сегодня утром правительство [королевства] приняло официальное решение поручить вооруженным силам подготовку ограниченного механизированного батальона НАТО в Латвии», — сказал он.

По словам Кристерссона, цель состоит в том, чтобы военнослужащие к началу 2025 года были уже полностью размещены.

Накануне Bloomberg написало, что Швеция следит за российской специальной военной операцией (СВО) на Украине и подготавливает к защите свою критическую инфраструктуру, в том числе объекты энергетики. По данным агентства, Стокгольм обеспокоен, что конфликт на Украине может перекинуться на другие страны Европы, поэтому начал укреплять обороноспособность страны.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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