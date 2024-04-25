Региональную группировку войск РФ и Белоруссии могут усилить в 2024 году

Численность региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и РФ могут изменить в течение 2024 года в зависимости от обстановки. Об этом заявил глава белорусского минобороны Виктор Хренин, его цитирует ТАСС.

«Над этим вопросом мы будем работать в течение этого и следующего года. <...> Мы будем смотреть исходя из угроз, исходя из обстановки», — объяснил журналистам министр.

25 апреля Всебелорусское народное собрание (ВНС) утвердило новую военную доктрину республики. Согласно документу, Белоруссия намерена укреплять свою безопасность в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, а также содействовать развитию военной составляющей ШОС.

Минск обозначил свое неприятие расширения НАТО, но выразил готовность к диалогу с Западом при прекращении агрессии в отношении республики. Российское ядерное оружие указано в доктрине как инструмент сдерживания потенциальных противников.

Ранее в минобороны Белоруссии высказались о гонке вооружений.