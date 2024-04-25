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Власти Литвы заявили о возможных ограничениях для украинцев призывного возраста

Глава МО Литвы Кащюнас: Вильнюс может ввести ограничения для украинских мужчин

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Global Look Press

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что власти страны не будут выдворять украинских мужчин призывного возраста, но могут ввести в их отношении определенные ограничения. Слова Кащюнаса передает издание Delfi.

По словам Кащюнаса, украинцев призывного возраста можно ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах. Он подчеркнул, что слышит подобные варианты и от польской стороны.

«Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. <...> Давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы», — поделился литовский министр.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что инициатива властей Украины отказать мужчинам призывного возраста за рубежом в консульских услугах лишь усилит ассимиляцию граждан страны в иностранных государствах. По словам Азарова, президент Украины Владимир Зеленский «переживал», что сбежавшие от мобилизации граждане Украины могут ассимилироваться за границей.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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