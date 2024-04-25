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Армия России улучшила положение на Донецком участке фронта

Минобороны: ВС России отразили семь контратак ВСУ на Донецком направлении фронта

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Алексей Майшев/РИА Новости

Благодаря интенсивным действиям группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России улучшено тактическое положение на Донецком участке фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, российские бойцы нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от сел Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Отражены семь контратак штурмовых групп <...> ВСУ», — отмечается в сводке.

По данным Минобороны, контратаки произошли близ населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и Новоселовка в ДНР.

«ВСУ потеряли до 350 военнослужащих», — сказано в отчете.

Кроме того, украинские войска лишились одной самоходной артиллерийская установка (САУ) «Paladin» и гаубицы М102, двух САУ «Акация», двух гаубиц «Мста-Б» и одной Д-20, а также трех боевых бронированных машин и одного автомобиля.

Накануне российские солдаты отбили атаку украинской армии в ЛНР.

Ранее на Авдеевском направлении уничтожили танк Abrams.

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