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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили позиции в зоне СВО

МО РФ: войска Западной группировки войск заняли более выгодные позиции

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Глушкова Харьковской области, Торское Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

В Минобороны уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 человек, два пикапа, три американских гаубицы М777 калибром 155 мм, а также три боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Vampire»производства Чехии, «Град» и HIMARS производства США.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные, которым удалось при помощи дрона «Ланцет» подбить танк Abrams американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, выслеживали машину в течение трех дней.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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Операция на Украине
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