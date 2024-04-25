Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Глушкова Харьковской области, Торское Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

В Минобороны уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 человек, два пикапа, три американских гаубицы М777 калибром 155 мм, а также три боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Vampire»производства Чехии, «Град» и HIMARS производства США.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные, которым удалось при помощи дрона «Ланцет» подбить танк Abrams американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, выслеживали машину в течение трех дней.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.