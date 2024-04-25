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Подразделения «Южной» группировки уничтожили до 500 украинских военных

Минобороны: группировка войск «Юг» ВС РФ уничтожила до 500 украинских военных

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка войск «Юг» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Сообщается, что российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка ДНР.

Кроме того, ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное. Потери противника составили до 500 военных.

25 апреля стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины даже при поддержке нацбатальонов не смогли прорвать оборону российских войск под селом Терны в Донецкой народной республике.

В этот же день Следственный комитет России сообщил, что более 3,1 тыс. иностранных наемников воюют на стороне Украины, в основном из США и Канады.

До этого появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ.

Ранее в Британии предрекли увеличение ударов по России после поставок военной помощи Украине.

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