В Минобороны отчитались о работе сил ПВО в России за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили над территорией России 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции российская армия уничтожила более 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов, а также 592 самолета и 270 вертолетов.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что населенные пункты региона неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Отмечается, что после обстрела в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение.

Также глава региона отметил, что в Теткино беспилотник ВСУ был обезврежен средствами РЭБ. Вблизи деревни Куриловки Суджанского района беспилотник посажен и ликвидирован на месте.

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