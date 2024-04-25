Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны отчитались о работе сил ПВО в России за сутки

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 200 беспилотников ВСУ

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили над территорией России 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции российская армия уничтожила более 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов, а также 592 самолета и 270 вертолетов.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что населенные пункты региона неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Отмечается, что после обстрела в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение.

Также глава региона отметил, что в Теткино беспилотник ВСУ был обезврежен средствами РЭБ. Вблизи деревни Куриловки Суджанского района беспилотник посажен и ликвидирован на месте.

Ранее в Белоруссии предотвратили удары боевых дронов по Минску.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами