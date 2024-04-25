Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Белоруссии высказались о гонке вооружений

В Минобороны Белоруссии заявили, что не хотят втягиваться в гонку вооружений

close
100%
Depositphotos

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что Минск не хочет втягиваться в гонку вооружений, так как она разрушает экономику. Его слова приводит РИА Новости.

«Опасно не только скатывание государства к гонке вооружений, но и втягивание государства в гонку вооружений», — сказал он.

По его словам, это одна из форм разрушения государства. Хренин отметил, что это вынудит государство отказаться от социальных гарантий населению. Также он добавил, что такая гонка приводит лишь к обострению кризисов и созданию условий для развязывания конфликтов.

При этом министр обороны подчеркнул, что Вооруженные силы Белоруссии обладают всеми составными компонентами, чтобы выполнять поставленные задачи, в том числе в военное время.

Также Хренин рассказал, что размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии представляет собой одну из мер сдерживания и не является инструментом ядерного шантажа третьих государств.

Ранее Лукашенко назвал решение об использовании ядерного оружия их делом с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами