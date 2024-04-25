В Минобороны Белоруссии высказались о гонке вооружений

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что Минск не хочет втягиваться в гонку вооружений, так как она разрушает экономику. Его слова приводит РИА Новости.

«Опасно не только скатывание государства к гонке вооружений, но и втягивание государства в гонку вооружений», — сказал он.

По его словам, это одна из форм разрушения государства. Хренин отметил, что это вынудит государство отказаться от социальных гарантий населению. Также он добавил, что такая гонка приводит лишь к обострению кризисов и созданию условий для развязывания конфликтов.

При этом министр обороны подчеркнул, что Вооруженные силы Белоруссии обладают всеми составными компонентами, чтобы выполнять поставленные задачи, в том числе в военное время.

Также Хренин рассказал, что размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии представляет собой одну из мер сдерживания и не является инструментом ядерного шантажа третьих государств.

Ранее Лукашенко назвал решение об использовании ядерного оружия их делом с Путиным.