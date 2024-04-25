КГБ Белоруссии: Запад формирует марионеточные структуры на случай оккупации республики

Запад формирует в приграничных странах марионеточные структуры на случай оккупации Белоруссии. Об этом сообщил КГБ страны, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в Польше наращивают численность вооруженных формирований для действий против республики. В КГБ подчеркнули, что насчитывается уже более 300 боевиков. Кроме того, в КГБ сообщили, что для попытки захвата населенных пунктов в Белоруссии планируется задействовать до тысячи прошедших подготовку на Украине боевиков.

Днем 25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет воевать с Западом, так как там понимают, что ответ будет серьезным.

Он подчеркнул, что не намерен объявлять и проводить мобилизацию граждан в Вооруженные силы Белоруссии.

Также Лукашенко сказал, что Запад превращает Польшу и страны Балтии в плацдарм НАТО, совершенствуя и модернизируя военную инфраструктуру к западу от границы Белоруссии.

Ранее Лукашенко высказался о войне Белоруссии с Польшей.