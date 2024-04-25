В Минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ

Размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии представляет собой одну из мер сдерживания и не является инструментом ядерного шантажа третьих государств. Об этом в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании заявил министр обороны республики Виктор Хренин, передает ТАСС.

Как он сказал, благодаря размещению соответствующих боеголовок Минск получил весь необходимый арсенал для нанесения «неприемлемого ущерба» потенциальным агрессорам. Глава военного ведомства подчеркнул, что наличие ядерного оружия — это возможность защитить Белоруссию.

«Положение о размещении нестратегического ядерного оружия РФ на нашей территории мы рассматриваем как важную составляющую часть превентивного сдерживания потенциального противника», — уточнил Хренин.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о наличии в стране «нескольких десятков» российских ядерных боеприпасов. Также он обратил внимание, что Минск еще до появления такого оружия ориентировался на причинение «неприемлемого ущерба» потенциальным агрессорам.

Ранее Лукашенко назвал решение об использовании ядерного оружия их делом с Путиным.