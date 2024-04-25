Лукашенко рассказал, будет ли объявлять мобилизацию в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не намерен объявлять и проводить мобилизацию граждан в Вооруженные силы Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко также заявил, что республика не намерена вести боевые действия с Польшей, с территории Белоруссии не будет агрессии в адрес соседней страны.

Кроме того, белорусский лидер отмечал, что украинский конфликт является основным и реальным риском для Белоруссии. Он добавил, что США стремятся «сделать все», чтобы втянуть Белоруссию в конфликт.

В ходе заседания Всебелорусского народного собрания он также выразил мнение, что для Украины на данном этапе настал момент для переговоров, в условиях, когда Запад настаивает на недопустимости победы РФ, можно «сыграть вничью».

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия готовится к войне.