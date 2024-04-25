В Кремле рассказали, как оценивают передачу Киеву дальнобойных ракет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что поставка дальнобойных ракет Украине доставит больше проблем ей самой.

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают передачу Киеву дальнобойных ракет, Песков ответил, что политика США и европейцев в этом отношении является понятной и предсказуемой, а США напрямую вовлечены в российско-украинский конфликт.

«Насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов США, это не наш вопрос. Это вопрос конгрессменов, сенаторов США <...> Это не сможет изменить принципиального исхода СВО. Мы добьемся своего. Но это (поставка дальнобойных ракет. — «Газета.Ru») доставит больше проблем самой Украине», — резюмировал Песков.

До этого Соединенные Штаты подтвердили факт тайной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS по распоряжению президента Джо Байдена. В феврале Байден отдал распоряжение направить ATACMS на Украину «для использования в пределах суверенной украинской территории».

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.