Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, как оценивают передачу Киеву дальнобойных ракет

Песков: дальнобойные ракеты не смогут изменить принципиальный исход СВО

close
100%
Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что поставка дальнобойных ракет Украине доставит больше проблем ей самой.

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают передачу Киеву дальнобойных ракет, Песков ответил, что политика США и европейцев в этом отношении является понятной и предсказуемой, а США напрямую вовлечены в российско-украинский конфликт.

«Насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов США, это не наш вопрос. Это вопрос конгрессменов, сенаторов США <...> Это не сможет изменить принципиального исхода СВО. Мы добьемся своего. Но это (поставка дальнобойных ракет. — «Газета.Ru») доставит больше проблем самой Украине», — резюмировал Песков.

До этого Соединенные Штаты подтвердили факт тайной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS по распоряжению президента Джо Байдена. В феврале Байден отдал распоряжение направить ATACMS на Украину «для использования в пределах суверенной украинской территории».

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами