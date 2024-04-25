Власти Азербайджана заявили, что страна не будет поставлять оружие Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников состоявшегося 23 апреля в Университете АДА в Баку международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», заявил, что Баку не поставлял и не будет поставлять оружие Киеву, хотя такие просьбы от украинской стороны поступали. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — подчеркнул Алиев.

Он добавил, что уже Азербайджан предоставил Украине гуманитарную и финансовую помощь на сумму более €30 млн. Кроме того, Баку участвует в реконструкции города Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора.

До этого в министерстве оборонной промышленности Азербайджана опровергли информацию о совершенных поставках оружия Украине в 2022 и 2023 годах.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.