Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число иностранных наемников, воюющих за украинскую армию

Следком: более 3,1 тыс. наемников воюют за Украину в конфликте с Россией

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Более 3,1 тыс. иностранных наемников воюют на стороне Украины, в основном из США и Канады. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает ТАСС.

«Всего в распоряжении следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3 100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США, Канады, Великобритании и Грузии», — сказано в заявлении.

Утром 25 апреля бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини заявил, что наемники в Вооруженных силах Украины из Франции часто публикуют в социальных сетях свои фотографии, в этой связи их легче вычислить, чем французских государственных агентов на территории страны.

Кроме того, Чинкуини рассказал, что воюющие на стороне ВСУ французские наемники зачастую являются известными нацистскими активистами.

До этого подполковник ВВС США Джахара Матисек заявил, что военнослужащих из европейских стран могут послать на Украину для участия в боевых операциях.

Ранее губернатор Херсонской области заявил о сторонниках России в рядах ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами