Более 3,1 тыс. иностранных наемников воюют на стороне Украины, в основном из США и Канады. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает ТАСС.

«Всего в распоряжении следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3 100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США, Канады, Великобритании и Грузии», — сказано в заявлении.

Утром 25 апреля бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини заявил, что наемники в Вооруженных силах Украины из Франции часто публикуют в социальных сетях свои фотографии, в этой связи их легче вычислить, чем французских государственных агентов на территории страны.

Кроме того, Чинкуини рассказал, что воюющие на стороне ВСУ французские наемники зачастую являются известными нацистскими активистами.

До этого подполковник ВВС США Джахара Матисек заявил, что военнослужащих из европейских стран могут послать на Украину для участия в боевых операциях.

Ранее губернатор Херсонской области заявил о сторонниках России в рядах ВСУ.