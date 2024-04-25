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Подполье заявило, что взгляды экс-сторонников Украины в Херсоне изменились

ТАСС: бывшие сторонники Украины в Херсоне теперь хотят возвращения России

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Global Look Press

Многие жители Херсона, которые ранее поддерживали Украину, хотят вернуться в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пророссийском подполье, передает ТАСС.

«Многие, с кем разговаривали подпольщики, уже молят, чтобы вернулась Россия. Хотя при России были ярыми сторонниками Украины и ждунами», — рассказали в подполье.

Днем 24 апреля стало известно, что руководство подконтрольного украинским властям города Херсона решило переименовать 24 улицы, названия которых так или иначе связаны с Россией.

Утром того же дня член Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что находящийся под контролем украинских войск Херсон стал городом страха и горя.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ.

Ранее в Британии заявили, что американские деньги не помогут Киеву вернуть территории.

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