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Военный эксперт раскрыл главную особенность новейшего ЗРК С-500

Военэксперт Коротченко: ЗРК С-500 сможет сбивать космические объекты

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Пресс-служба Минобороны РФ

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Tsargrad.tv допустил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения С-500 будет способен сбивать спутники и другое оружие, которое может быть выведено в космическое пространство.

«При учете того, что США активно развертывают в космосе военный компонент, в частности орбитальный беспилотник X-37B, который теоретически может нести различные виды оружия и с орбиты атаковать Россию, как раз С-500 является российским ответом на орбитальные многоразовые американские челноки», — пояснил Коротченко.

Он также напомнил, что США начали говорить о том, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие.

23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения в войсках ПВО и ПРО составляет 82%. По его словам, в 2024 году армия получит первые образцы ЗРК С-500 в двух модификациях, а также комплексы С-300В4, С-400, Тор-М2У, Бук-М3 и радиолокационные станции нового поколения.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец до этого отмечал, что ЗРК С-500 вобрал в себя все лучшее, что досталось от предшественников (С-300 и С-400). Также у комплекса очень много нового, подчеркнул эксперт.

Ранее Шойгу заявил об увеличении выпуска российских вооружений соразмерно угрозам Запада.

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