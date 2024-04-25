Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в Ливане

Израильские истребители нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что атака прошла накануне, 24 апреля.

«Истребители израильских ВВС нанесли удары по инфраструктуре террористов «Хезболлах» в районе Марун-эль-Раса, а также по наблюдательному пункту «Хезболлах» в районе Маркабы», — говорится в сообщении.

Кроме того, израильские военные также 24 апреля нанесли удары по военному сооружению «Хезболлах» в районе деревни Альма-эш-Шааб.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщал, что в ряде городов на Западном берегу реки Иордан произошли вооруженные столкновения между членами палестинских радикальных группировок и Армией обороны Израиля.

В частности, в городе Тулькарм «Бригады Аль-Кудс» атаковали израильских солдат.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.