Двоим военным вынесли приговор за нападение на полицейских в Херсонской области

В Ростове-на-Дону двое военных предстали перед судом за нападение на полицейских в Херсонской области. Об этом сообщили на сайте Южного окружного военного суда.

По данным суда, ефрейтор Максим Винокуров и старший прапорщик Александр Нечепуренко были признаны виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителей власти и пытались обжаловать приговор.

По версии следствия, в ноябре 2022-го Нечепуренко и Винокуров на пересечении автомобильных дорог Новая Каховка — Скадовск —Таврийск в Херсонской области подошли к автомобилю Skoda Rapid, на которой был проблесковый маячок синего цвета. Внутри машины сидели полицейские — мужчина и женщина. Сотрудница отказалась передать военным свое служебное удостоверение, и тогда Нечепуренко и Винокуров начали досмотр полицейских, мотивируя тем, что «желали наказать за дерзость». Они забрали у полицейских пистолеты Макарова, патроны, два телефона, служебные удостоверения и деньги.

После этого Винокуров несколько раз ударил женщину, повалил ее на землю и угрожал пистолетом. Нечепуренко угрожал автоматом второму полицейскому. После военные заставили сотрудников МВД идти пешком в Каховку, подгоняя их выстрелами из пистолета Макарова. Винокуров и Нечепуренко уехали на Skoda полицейских.

Защитники осужденных в апелляции утверждали, что у потерпевших якобы не было удостоверений сотрудников полиции, поэтому осужденные не признали их представителями власти. Также, по словам юристов, не было доказано применение насилия к потерпевшим со стороны Нечепуренко. К тому же на иждивении Нечепуренко находятся шестеро детей. Однако суд не принял эти доводы и оставил приговор без изменений.

Ранее СК назвал пятерых подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии.