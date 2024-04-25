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Во Франции рассказали, кто идет наемником в ВСУ

Экс-разведчик Чинкуини: наемниками в ВСУ часто идут известные нацисты Франции

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Thomas Peter/Reuters

Бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини заявил, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) французские наемники зачастую являются известными нацистскими активистами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Добровольцы, уехавшие в индивидуальном порядке, часто являются обозлившимися бывшими военными, чью карьеру в армии урезали максимум до унтер-офицеров, с ограниченным знанием истории или геополитики; расистами; сторонниками или открытыми активистами ультраправых или даже признанными нацистами», — поделился Чинкуини.

Он добавил, что французская пресса делает из этих людей героев.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял в интервью журналисту Гарланду Никсону, что ВСУ испытывают трудности из-за массового дезертирства под Часовым Яром. Там продолжается активное наступление российских войск и в плен сдаются бойцы лучших украинских бригад.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.

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