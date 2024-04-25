На Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams

На Авдеевском направлении специальной военной операции уничтожен очередной танк Abrams, стоящий на вооружении украинской армии. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Abrams был обнаружен операторами беспилотного летательного аппарата Zala. Военнослужащие проанализировали порядок работы танкового экипажа противника, воздушную и радиоэлектронную обстановку. После чего нанесли точный удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Российские бойцы рассказали, что выслеживали американский танк три дня. Украинская сторона стремилась хорошо защитить его: использовались системы радиоэлектронной борьбы, танк не оставался на одном месте, все время меняя позиции. Тем не менее Abrams удалось подбить.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 апреля в США оценили способность западных танков противостоять дронам. Аналитик по вопросам обороны из американского научно-исследовательского института Хадсона Кан Касапоглу обратил внимание, что танк Abrams можно без особых проблем уничтожить взрывом беспилотника.

Ранее было названо число потерянных ВСУ американских танков за последнее время.