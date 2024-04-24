В Николаеве произошли взрывы

В городе Николаеве на юге Украины произошли два взрыва. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Сначала издание сообщило об одном взрыве. Позже «Страна.ua» сообщила о повторном взрыве.

Утром 24 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег заявил, что Вооруженные силы России ударили по украинской военной части в Одессе, которая находится возле Горбатого моста.

22 апреля в Харькове уничтожили телебашню высотой 250 метров.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.