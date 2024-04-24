Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти предупредили о тренировках Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о тренировках Черноморского флота

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что Черноморский флот проводит учения.

По его словам, ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.

Он подчеркнул, что в городе «все спокойно».

21 апреля Развожаев сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России проведет тренировку. До этого Развожаев также сообщал, что в прибрежных районах Севастополя Черноморский флот (ЧФ) России проводил учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием реактивных бомбометов. Также он рассказывал, что в местных чатах и пабликах города появилась провокационная информация о якобы подготовке к стрельбе в школах.

Ранее жителей Севастополя предупредили об учениях флота.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами