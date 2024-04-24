Власти предупредили о тренировках Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что Черноморский флот проводит учения.

По его словам, ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.

Он подчеркнул, что в городе «все спокойно».

21 апреля Развожаев сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России проведет тренировку. До этого Развожаев также сообщал, что в прибрежных районах Севастополя Черноморский флот (ЧФ) России проводил учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием реактивных бомбометов. Также он рассказывал, что в местных чатах и пабликах города появилась провокационная информация о якобы подготовке к стрельбе в школах.

Ранее жителей Севастополя предупредили об учениях флота.