Лукашенко обвинил Запад в забрасывании диверсантов в Белоруссию

Страны Запада направляют в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.
«Диверсантов десятками через южную границу, через Польшу нам забрасывают с десятками килограммов тротила», — сказал он во время выступления на Всебелорусском народном собрании.
По словам Лукашенко, министерство внутренних дел страны оперативно реагирует на угрозы и справляется с ними.
До этого он подчеркнул, что Белоруссия будет воевать только в том случае, если «кто-то ступит» на ее территорию, но сама инициировать войну не станет.
Также 24 апреля Лукашенко сообщил, что на базах страны размещено такое же ядерное оружие, какое держат США в европейских странах. Тем не менее, до применения стратегического ядерного оружия на Западе вряд ли дойдут, поскольку «им хочется жить и управлять как раньше планетой», отметил президент.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.