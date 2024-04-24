Лукашенко обвинил Запад в забрасывании диверсантов в Белоруссию

Страны Запада направляют в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

«Диверсантов десятками через южную границу, через Польшу нам забрасывают с десятками килограммов тротила», — сказал он во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

По словам Лукашенко, министерство внутренних дел страны оперативно реагирует на угрозы и справляется с ними.

До этого он подчеркнул, что Белоруссия будет воевать только в том случае, если «кто-то ступит» на ее территорию, но сама инициировать войну не станет.

Также 24 апреля Лукашенко сообщил, что на базах страны размещено такое же ядерное оружие, какое держат США в европейских странах. Тем не менее, до применения стратегического ядерного оружия на Западе вряд ли дойдут, поскольку «им хочется жить и управлять как раньше планетой», отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.