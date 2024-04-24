В Белом доме объяснили стремление снабжать Украину оружием

Соединенным Штатам необходимо продолжать поставлять Украине оружие, чтобы США не воевали с Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«У нас бы не было иного выбора, кроме как прийти им на помощь <…>. Поэтому мы поддерживаем Украину и наращиваем эту поддержку сейчас», — заявил Байден, комментируя законопроект об оказании Вашингтоном дальнейшей военной помощи Украине.

Кроме этого закона, Байден также подписал пакет законопроектов, предусматривающих возможность конфискации американскими властями замороженных активов России.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кредитный транш в размере $60 млрд военной помощи Соединенных Штатов для Украины не изменит ситуацию на фронте.

Белорусский президент указал на то, что само по себе выделение денег не является решением вопроса — эту сумму необходимо будет освоить, и, как пояснил белорусский президент, по большей части новый военный кредит Украине будет освоен в США.

Ранее в сенате США раскрыли, как задержка помощи отразилась на Украине.