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Жители города Сумы сообщили о взрывах

«Страна.ua»: в украинских Сумах произошли взрывы

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Shutterstock

Взрывы произошли в украинском городе Сумы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики без приведения подробностей.

Как пишет ТАСС, в данный момент в Черниговской и Сумской областях звучат сирены воздушной тревоги.

Утром 24 апреля сообщалось о взрыве в Одессе. Их было несколько, но точное количество не уточнялось. Позднее в Telegram-канале пресс-службы Сил обороны юга Украины рассказали, что на месте взрыва находилась автомобильная техника ВСУ. При этом самих военнослужащих в тот момент рядом не было.

Также сообщалось об ударе российских войск по Кременчугу в районе зданий аэродрома или территории нефтепромышленного завода. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, информация разнится, точных данных о том, куда упали ракеты, пока нет. Известно, что в районе аэродрома расположено тренажерное здание для украинских вертолетчиков, казармы, столовая.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области оказался поврежден объект критической инфраструктуры.

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