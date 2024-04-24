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Стало известно, когда начнутся испытания ракеты «Рокот»

Шойгу: испытания модернизированной ракеты «Рокот» начнутся в декабре 2024 года

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Global Look Press

Испытания комплекса «Рокот» стартуют в конце 2024-го года. Об этом сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», — отметил Шойгу.

Он уточнил, что начало испытаний обновленного вооружения запланированы на декабрь.

Ракета «Рокот» сконструирована на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б «Стилет». Носители преобразовывались и применялись для коммерческих запусков. Производство первой ракеты «Рокот-М» началось год назад.

До этого стало известно, что Шойгу посетил космодром Плесецк в Архангельской области. Глава оборонного ведомства осмотрел зал сборки ракет космического назначения легкого и тяжелого классов. Он спрогнозировал двукратное увеличение возможностей запуска космических аппаратов с космодрома.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

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