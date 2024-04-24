Группировка «Запад» успешно поразила украинскую РСЗО HIMARS в ходе наступления и отражения контратаки ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

Под Нововодяным российские подразделения отбили атаку 3-й штурмовой бригады ВСУ, ранее известной как полк «Азов» (организация запрещена в России). Одновременно украинские войска потеряли одну РСЗО HIMARS и несколько гаубиц.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что украинские военные изношены после нескольких месяцев непрерывных боевых действий, не хватает людей на их замену и формирование новых подразделений.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.