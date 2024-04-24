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Российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 300 дронов ВСУ

МО РФ: силы ПВО за сутки уничтожили 299 беспилотников ВСУ

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 299 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом соощает Минобороны РФ.

Также были сбиты девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки нейтрализовали шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и четыре авиабомбы Hammer Вооруженных сил Украины. Согласно информации ведомства, средствами ПВО также ликвидированы тактическая ракета «Точка-У» и 104 украинских беспилотника.

До этого начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявлял, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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