Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 299 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом соощает Минобороны РФ.

Также были сбиты девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки нейтрализовали шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и четыре авиабомбы Hammer Вооруженных сил Украины. Согласно информации ведомства, средствами ПВО также ликвидированы тактическая ракета «Точка-У» и 104 украинских беспилотника.

До этого начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявлял, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.