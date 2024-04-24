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Войска РФ ударили по цеху производства дронов ВСУ

Минобороны сообщило, что войска РФ поразили цех производства беспилотников ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские войска поразили цех производства беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей сводке.

Минобороны также сообщило об уничтожении украинской радиолокационной станции кругового обзора П-18. Кроме того, были поражены хранилище топлива ВСУ, живая сила и военная техника в 117-ти районах.

Объекты уничтожены и поражены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне командир подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов заявил, что в скором времени на FPV-дронах, которые имеют достаточно небольшую цену и могут быть эффективны, массово появится искусственный интеллект. По его словам, такие дроны смогут действовать полностью самостоятельно на завершающей стадии, преодолевая помехи, создаваемые средствами радиоэлектронной борьбы.

До этого британский журнал The Economist сообщил, что на вооружении украинской армии появились сверхдальние беспилотные летательные аппараты, способные долететь вглубь России. Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири, отмечалось в статье.

Ранее командир ВСУ сообщил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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