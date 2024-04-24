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Появились подробности атаки ВСУ на объекты ТЭК под Смоленском

В Смоленской области объекты ТЭК атаковали семь украинских беспилотников

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В атаке на объекты ТЭК в Смоленской области участвовали семь ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, поступили сообщения о падении четырех украинских беспилотников в Смоленском районе и еще трех БПЛА — в Ярцевском районе.

Представитель экстренных служб обратил внимание, что информации о пострадавших нет. По словам источника, около нефтебазы в Ярцевском районе загорелся нежилой дом, но угроза того, что огонь перекинется на другие строения не подтвердилась.

До этого стало известно, что в Смоленской области загорелись объекты гражданского топливо-энергетического комплекса. По словам главы региона Василия Анохина, предварительные данные указывают на то, что это произошло в результате атаки дронов ВСУ.

В минувшую субботу, 20 апреля, в Смоленске отразили попытку атаки украинских БПЛА.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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