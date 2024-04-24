Неизвестные напали на британское судно у берегов Джибути

Неизвестные напали на судно у побережья Джибути. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Согласно сообщению, инцидент произошел в 72 морских милях к юго-востоку от порта Джибути в Аденском заливе. Власти расследуют обстоятельства происшествия.

8 марта UKMTO сообщал, что неизвестные совершили нападение на судно в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

После начала боевых действий на территории сектора Газа йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет атаковать суда, связанные с Израилем, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, пока военная операция не будет завершена.

6 марта было совершено нападение на британское судно в 54 морских милях к юго-западу от Адена.

Ранее сообщалось, что атаки хуситов снизили доходы Египта от Суэцкого канала вдвое.