Вооруженные силы России каждый день освобождают значимые населенные пункты в зоне спецоперации. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24».

«Наши подразделения Министерства обороны РФ ежедневно освобождают достаточно серьезные участки», — сказал он.

Тем временем в Северной Корее назвали зону спецоперации кладбищем вооружений США и НАТО. По словам заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ира, в украинском конфликте Вашингтон использует Украину для стратегического сдерживания России.

В середине апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция. А в феврале российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.