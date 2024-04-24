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Удар зафиксирован в Кременчуге на Украине

Подпольщик Лебедев: удар зафиксирован в Кременчуге на Украине

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Бондар Володимир./Wikimedia Commons

Удар зафиксирован в Кременчуге Полтавской области Украины, предположительно, в районе зданий аэродрома или территории нефтепромышленного завода. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, информация разнится, точных данных о том, куда упали ракеты, пока нет. Известно, что в районе аэродрома расположено тренажерное здание для украинских вертолетчиков, казармы, столовая.

Подпольщик уточнил, что на территории НПЗ все резервуары пусты или уничтожены более ранними ударами

Лебедев добавил, что склоняется к тому, что прилет был в районе аэродрома, так как от взрыва горюче-смазочных материалов был бы высокий столб черного дыма, а об этом не сообщалось.

Также Лебедев сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации ударили по общежитию в Харькове в переулке Отакара Яроша, где расквартировались украинские военные.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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