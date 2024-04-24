Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино в Запорожской области, рассказал, что лишь немногие молодые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие в выполнении задач на передовой. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам пленного, десятерым из 23 человек, с которыми он участвовал в боевых действиях, было больше 50 лет.

«Молодых очень мало, там, может, один или два человека. А так все, все отказывались выполнять задачу. Никто не хотел выходить выполнять задачу, потому что как-то все хотят жить», — рассказал военный.

Он отметил, что украинские офицеры присутствуют лишь на этапе назначения задач и не оказывают необходимой поддержки в процессе их выполнения. Это, по словам военнопленного, вызывает вопросы по поводу эффективности управления в украинской армии.

До этого пленный украинский военный Андрей Бабенко рассказал, как ВСУ несколько раз открывали минометный огонь по нему и сослуживцам, которые шли сдаваться в плен.

23 апреля норвежская государственная вещательная компания Norsk Rikskringkasting сообщала, что средний возраст новобранцев в остро нуждающейся в живой силе украинской армии постоянно увеличивается. Эксперт назвал критической ситуацию, сложившуюся в ВСУ. Так, средний возраст солдат, находящихся на фронте, составляет около 40 лет.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.