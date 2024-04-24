Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный рассказал о нехватке молодых солдат ВСУ на передовой

Пленный военный ВСУ: на передовой в основном солдаты старше 50 лет

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино в Запорожской области, рассказал, что лишь немногие молодые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие в выполнении задач на передовой. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам пленного, десятерым из 23 человек, с которыми он участвовал в боевых действиях, было больше 50 лет.

«Молодых очень мало, там, может, один или два человека. А так все, все отказывались выполнять задачу. Никто не хотел выходить выполнять задачу, потому что как-то все хотят жить», — рассказал военный.

Он отметил, что украинские офицеры присутствуют лишь на этапе назначения задач и не оказывают необходимой поддержки в процессе их выполнения. Это, по словам военнопленного, вызывает вопросы по поводу эффективности управления в украинской армии.

До этого пленный украинский военный Андрей Бабенко рассказал, как ВСУ несколько раз открывали минометный огонь по нему и сослуживцам, которые шли сдаваться в плен.

23 апреля норвежская государственная вещательная компания Norsk Rikskringkasting сообщала, что средний возраст новобранцев в остро нуждающейся в живой силе украинской армии постоянно увеличивается. Эксперт назвал критической ситуацию, сложившуюся в ВСУ. Так, средний возраст солдат, находящихся на фронте, составляет около 40 лет.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами