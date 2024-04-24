Деньги, которые конгресс США одобрил для оказания военной помощи Украине, могут не дойти до республики. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Швейцарии и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, этот пакет финансовой помощи в первую очередь выгоден для американского военно-промышленного комплекса. То есть средства из этого пакета будут направлены не на помощь Украине, а в Соединенные Штаты в первую очередь, якобы с целью помочь создать больше вооружений, добавил Бо.

24 апреля сенат конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и конфискации российских замороженных активов в США. Пакет помощи союзникам рассчитан на $95 млрд. Из них почти $61 млрд будут предоставлены Украине, $26 млрд предназначены для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. За законопроект о помощи Украине проголосовали 79 сенаторов, против — 18. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.