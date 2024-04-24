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Российские войска ударили по общежитию с военными ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по общежитию ВСУ в Харькове

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Reuters

Вооруженные силы России ударили по общежитию в Харькове, где расквартировались украинские военные. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, общежитие находится в переулке Отакара Яроша. На него упала российская ракета, после чего «прилетела ракета ПВО».

Лебедев добавил, что в ночь на 24 апреля был прилет в здание, которое украинское командование использовало для ротации войск. Дом этот находится в поселке городского типа Боровая Харьковской области, расположенного рядом с Изюмом, там были до 30 человек и во дворе шесть единиц техники.

Также глава городской администрации Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ударов со стороны России в городе был перебит газопровод. По его словам, силы РФ нанесли удары по жилому кварталу в центре Харькова, возле жилого дома взорвались две ракеты С-300.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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