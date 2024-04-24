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ВСУ начали активно укреплять линию обороны под Белогоровкой

Марочко: ВСУ укрепляют линию обороны под Белогоровкой в Донбассе

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам Марочко, за последнее время система траншей на позициях украинских войск в районе Белогоровки увеличилась практически в два раза. Солдаты ВСУ активно создают новые окопы и пути сообщения между ними. Кроме того, продолжаются работы по углублению уже существующих траншей.

Эксперт добавил, что выявлены и тайные огневые точки украинских вооруженных сил, к которым подходят разветвленная система туннелей.

22 апреля министерство обороны России сообщало, что подразделениями группировки «Юг» российских войск было нанесено поражение военнослужащим и технике ВСУ в районах Белогоровки в Луганской народной республике, а также Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в Донецкой народной республике.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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