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Над российскими регионами сбиты восемь украинских беспилотников

МО: восемь украинских беспилотников сбиты над регионами центральной части России

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Reuters

Восемь украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над регионами центральной части России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты три беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, два — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и один — над территорией Смоленской области.

В ночь на 24 апреля в пригороде Воронежа упал четвертый сбитый за ночь в Воронежской области украинский беспилотник. В результате падения дрона самолетного типа загорелся частный дом. Пожар был локализован по прибытии оперативных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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