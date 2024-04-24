В Липецкой области отменили воздушную тревогу

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об отмене воздушной тревоги и угрозы атаки БПЛА в регионе. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Угроза дроновой атаки была отменена в 5:39 по мск, а воздушной атаки — в 6:40 по мск.

До этого в Липецкой области дрон упал в промзоне.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее четвертый сбитый в Воронежской области дрон упал в пригороде Воронежа.