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На Украине пропали четыре бразильских бойца Иностранного легиона

РИА Новости: на Украине пропали четыре бойца Иностранного легиона из Бразилии

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На Украине пропали четыре бойца Иностранного легиона ВСУ из Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Бразилии.

По данным бразильских СМИ, все четверо пропавших на Украине пробыли там всего несколько недель. Среди них была женщина — 39-летняя Талита ду Валле. Возможно, она задохнулась в бункере во время пожара.

Еще один пропавший — студент-медик Антониу Аситиани, который прибыл на Украину, чтобы заниматься гуманитарными проектами. Также сообщается о смерти Андре Луис Ак Баи и Дугласа Родригес Буригу. Отмечается, что Ак Баи погиб, спасая еще двух сослуживцев.

В случае гибели иностранцев за рубежом, репатриацию их останков в Бразилию осуществляют родственники, однако бразильские дипмиссии готовы оказать им консульскую поддержку.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента Бразилии обсудили кризис на Украине.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».

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Операция на Украине
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