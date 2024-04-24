Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западном берегу Иордана идут бои между палестинскими радикалами и ЦАХАЛ

Al Mayadeen: на Западном берегу реки Иордан идут бои между палестинцами и ЦАХАЛ

close
100%
Raneen Sawafta/Reuters

В ряде городов на Западном берегу реки Иордан произошли вооруженные столкновения между членами палестинских радикальных группировок и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

В городе Тулькарм «Бригады Аль-Кудс» атаковали израильских солдат. Во время уличного боя машина ЦАХАЛ подорвалась на фугасном взрывном устройстве. В лагере беженцев Нур-Шамс был взорван бульдозер израильской армии.

Отряды «Бригад мучеников Аль-Аксы» вступили в бой с израильскими солдатами в Наблусе, западной части Иерихона и к северу от Хеврона. По информации телеканала, столкновения носят ожесточенный характер. Также сообщается о значительном числе пострадавших среди гражданского населения.

До этого Египет опроверг сообщения о переговорах с Израилем по Рафаху.

23 апреля сообщалось, что руководство ХАМАС не планирует покидать Катар.

Ранее сообщалось, что лидер ХАМАС пожелал видеть Россию гарантом безопасности для Газы.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами