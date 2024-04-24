На Западном берегу Иордана идут бои между палестинскими радикалами и ЦАХАЛ

В ряде городов на Западном берегу реки Иордан произошли вооруженные столкновения между членами палестинских радикальных группировок и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

В городе Тулькарм «Бригады Аль-Кудс» атаковали израильских солдат. Во время уличного боя машина ЦАХАЛ подорвалась на фугасном взрывном устройстве. В лагере беженцев Нур-Шамс был взорван бульдозер израильской армии.

Отряды «Бригад мучеников Аль-Аксы» вступили в бой с израильскими солдатами в Наблусе, западной части Иерихона и к северу от Хеврона. По информации телеканала, столкновения носят ожесточенный характер. Также сообщается о значительном числе пострадавших среди гражданского населения.

До этого Египет опроверг сообщения о переговорах с Израилем по Рафаху.

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