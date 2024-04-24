Над Воронежской областью сбили третий за ночь беспилотник

Российские силы ПВО в третий раз за ночь сбили беспилотник ВСУ в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале в 2:50 по мск.

Дрон был сбит уже на подлете к Воронежу. Беспилотник был построен по самолетному типу. Отмечается, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.

До этого сбитый дрон упал на территорию частного дома в Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.