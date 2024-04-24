Сбитый дрон упал на территорию частного дома в Воронежской области

Беспилотный летательный аппарат, запущенный Украиной, был сбит над территорией Воронежской области и упал на землю в частном домовладении одного из сел. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен еще один украинский БПЛА самолетного типа. В результате падения его остатков в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружена воронка площадью около 1 кв. м.», — отметил глава региона.

По информации губернатора, пострадавших нет, но были повреждены стекла в доме, разрушена беседка и повреждена кровля.

«Мы предоставим необходимую помощь для восстановления поврежденных объектов как можно скорее», — подчеркнул Гусев.

Глава региона также предупредил о возможности новых атак беспилотников в области.

Ранее уже был сбит в Воронежской области беспилотник реактивного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.