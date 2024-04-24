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Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Белгородскую область

Гладков: сбитый ПВО дрон сжег 800 кв. м сухостоя в Белгородской области

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Падение сбитого украинского беспилотника привело к выжиганию 800 кв. м сухостоя в Чернянском районе Белгородской области. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.

Жители при детонации дрона не пострадали. В селе Волоконовка осколками беспилотника была повреждена кровля, кроме того, были выбиты окна в одном из частных домов.

До этого сообщалось, что силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью около 21:50 по мск.

23 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с использованием беспилотника город Шебекино.

В этот же день он рассказал, что рядом с проходной промышленного предприятия в Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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